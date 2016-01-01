فيديو خطير جدا : مواجهات عنيفة بين مجرمين و رجال الأمن الخاص بمستعجلات ابن سينا بالرباط

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " قبل قليل بشريط فيديو ، يوثق لمواجهات وقعت داخل قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط ، استعملت خلالها أسلحة بيضاء عبارة عن " سيوف " .

وبحسب مصادرنا الخاصة فإن تصفية حسابات بين مجرمين كانوا قد تشاجروا من قبل ، دفعت أحدهم إلى مهاجمة الآخر داخل قسم المستعجلات حيث كان يتلقى اسعافاته ، الامر الذي حول هذا الفضاء الصحي إلى ساحة للاقتتال بين هذين المجرمين ، قبل ان يتدخل رجال الأمن الخاص لفض هذا النزاع ، و هو ما خلف حالة من الرعب و الخوف سواء بين المرضى ، الزوار و حتى الأطباء و الممرضين الذين اكتفوا بالمشاهدة في صمت .