فيديو خطير جدا : مواجهات عنيفة بين مجرمين و رجال الأمن الخاص بمستعجلات ابن سينا بالرباط
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " قبل قليل بشريط فيديو ، يوثق لمواجهات وقعت داخل قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط ، استعملت خلالها أسلحة بيضاء عبارة عن " سيوف " .
وبحسب مصادرنا الخاصة فإن تصفية حسابات بين مجرمين كانوا قد تشاجروا من قبل ، دفعت أحدهم إلى مهاجمة الآخر داخل قسم المستعجلات حيث كان يتلقى اسعافاته ، الامر الذي حول هذا الفضاء الصحي إلى ساحة للاقتتال بين هذين المجرمين ، قبل ان يتدخل رجال الأمن الخاص لفض هذا النزاع ، و هو ما خلف حالة من الرعب و الخوف سواء بين المرضى ، الزوار و حتى الأطباء و الممرضين الذين اكتفوا بالمشاهدة في صمت .
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