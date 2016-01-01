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إيطاليا : اعتقال تجار مخدرات مغاربة قاموا بتصفية حسابهم مع مغربي آخر بطريقة غير متوقعة

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
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إيطاليا : اعتقال تجار مخدرات مغاربة قاموا بتصفية حسابهم مع مغربي آخر بطريقة غير متوقعة

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

نجا مهاجر مغربي مقيم بإيطاليا من موت محقق بعد تعرضه لعملية تعذيب ممنهجة مارسها في حقها 3 شبان مغاربة تربطهم به معرفة سابقة وذلك بمدينة لوكا الإيطالية، إذ تم العثور عليه عاريا تماما ومربوطا بشجرة داخل إحدى الغابات بعد منتصف الليل .

التحقيق الأولي مع الضحية كشف عن بعض تفاصيل الحادث، حيث أكد أن 3 من أصدقائه هم الذين اعتدوا عليه وحاولوا قتله بتلك الطريقة السادية، لتشرع الشرطة في تمشيط المنطقة إلى أن عثرت على أحدهم مختبئا ، ليدلها على مكان المتهمين الآخرين.

الشبان المغاربة اعترفوا للشرطة أنهم اعتدوا بالفعل على زميلهم وذلك انتقاما منه لأنه قام بسرقة 100 غرام من الكوكايين منهم ليبحثوا عنهم وينتقموا منه على طريقتهم الخاصة.

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