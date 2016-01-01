حصري : مقتل طالب مغربي برصاص مواطن أوكراني والسلطات تلتزم الصمت
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مؤكدة جدا ، أن طالبا مغربيا كان يتابع دراسته الجامعية بكلية الصيدلة بأوكرانيا ، قد تعرض قبل يومين للقتل على يد مواطن أوكراني ، اطلق عليه رصاص مسدسه بسبب خلاف حول إيجار الشقة التي كان يقطن بها الطالب المغربي .
ووفق نفس المصادر فإن السلطات المغربية لم تحرك الساكن حيال هذه الجريمة النكراء التي أودت بحياة هذا الطالب المغربي ، بل التزمت الصمت ، فيما تحمل شقيق الضحية الذي يدرس ايضا بنفس البلد حسب مصادرنا عناء التنقل من أجل نقل جثة شقيقه إلى المغرب.
هذا و قد حاولنا في موقع " أخبارنا المغربية " ربط اتصال مع أحد أفراد عائلة الضحية قصد معرفة تفاصيل أخرى عن الحادث ، لكن تعذر علينا ذلك ، على أن نعاود الكرة مرة ثانية ، في قادم الساعات .
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