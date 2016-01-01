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الحكم الصادر في حق "تاجر قرقوبي" انتحل صفة طبيب ميت

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الحكم الصادر في حق "تاجر قرقوبي" انتحل صفة طبيب ميت الحكم الصادر في حق "تاجر قرقوبي" انتحل صفة طبيب ميت

أخبارنا المغربية - الدارالبيضاء

أفادت مصادر من الدار البيضاء، أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة بالعاصمة الاقتصادية ، أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق شخص توبع بتهمة مسك و ترويج الاقراص المهلوسة واستعمالها والمشاركة في صنع عن علم شواهد طبية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمال شهادات طبية مزورة.

و كان الحكم الابتدائي قد قضى بإدانة المتهم 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة 5000 درهم ، و مصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة وإتلاف الاقراص المخدرة والطابع المطاطي.

و عمد المتهم الى انتحال صفة طبيب ميت و تزوير طابع مطاطي من أجل استغلاله في تحرير شواهد طبية مزورة وبيعها للمدمنين و كذا الحصول على كميات مهمة من القرقوبي من أجل المتاجرة فيها.

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