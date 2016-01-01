تفاصيل مثيرة .. سائق "كات كات" مخمور يحرق "الضو لحمر" أمام الملك بالدار البيضاء

أخبارنا المغربية :

قامت عناصر الامن بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح أول أمس الأربعاء، بمحاصرة سيارة رباعية الدفع عند التقاء شارعي عبد الرحمان بمولاي التهامي، بعد مطاردة امتدت لـ 600 متر بسب عدم احترام سائقها لاشارة المرور، عند تقاطع شارعي ابن سينا وسيدي عبد الرحمان بالحي الحسني .

و حسب يومية الصباح في عددها الصادر الجمعة، فقدت تعالت أصوات صفير رجال المرور دون أن يتوقف السائق أو يمتثل، قبل أن يجد نفسه محاصرا من دراجين ورجال أمن، حوالي الواحدة صباحا، ليضطر إلى فتح زجاج النافدة معتقدا أن الأمر يسير ويمكن أن ينتهي بتسجيل مخالفة تجاوز الضوء الأحمر، قبل أن يجد نفسه داخل سيارة النجدة، فيما تم نقل سيارته رباعية الدفع إلى مصلحة الأمن الإقليمي الحي الحسني في انتظار البحث معه والتحقيق من هويته ووثائق الناقلة.

و تضيف اليومية أن مصادر متطابقة أفادت أن الملك محمد السادس، كان ساعتها متوقفا بسيارته عند إشارة المرور نفسها التي تجاوزها المشكوك في أمره بسرعة جنونية، انتبه إلى وجود رجال الأمن في الجهة الأخرى من شارع ابن سينا، فأدار عجلات السيارة بسرعة جنونية نحو شارع سيد عبد الرحمان في اتجاه الألفة، لكن محاولة فراره لم تدم كثيرا، إذ وقف على بعد بضعة أمثار، وما إن فتح الزجاج طالبا الصفح، بعد مشاهدته عددا كبيرا من رجال الشرطة، حتى فاحت منه روائح تظهر أنه يقود السيارة في حالة سكر.

و أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع، بوضع المشكوك في أمره رهن تدابير الحراسة النظرية والاستماع إليه بعد استعادة وعيه.