ردو لبال...هكذا استدرج بيدوفيل ثلاثيني طفلة عمرها 5 سنوات واغتصبها في ضيعة فلاحية
أخبارنا المغربية : جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن رجلا يبلغ من العمر 39 سنة متزوج وله طفل وطفلة ، استدرج أمس الخميس طفلة صغيرة تبلغ من العمر 5 سنوات ، من أمام منزل أسرتها بضواحي سوق السبت اقليم الفقيه بن صالح ، وذهب بها إلى ضيعة فلاحية مجاورة ،وانتزع ملابسها ثم أفرغ غريزته الحيوانية على الطفلة البريئة.
وحسب مصادر مقربة ل"أخبارنا" فالطفلة عادت إلى المنزل ،وحكت لوالدتها ما فعله بها البيدوفيل الذي ليس إلا جارهم ، فنقلوها إلى المستشفى حيث سلمت لها شهادة طبية تؤكد الاغتصاب ، في انتظار ما ستقوله العدالة في حق الجاني.
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