الدرك الملكي يدشن حملة اعتقالات واسعة بعد أحداث سيدي بيبي وتهم ثقيلة في انتظار الموقوفين

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

دشن الدرك الملكي حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتورطين في أعمال الشغب والفوضى التي شهدتها منطقة سيدي بيبي التابعة لإقليم شتوكة ، حيث أفادت مصادر محلية أن عدد المعتقلين بلغ حوالي 30 شخصا.

وأضافت ذات المصادر أن تهم ثقيلة وجهت للمتهمين تتمثل في "التحريض على العصيان وتخريب ممتلكات عامة وإضرام النار وعرقلة السير في طريق عمومية".

هذا ولازالت عمليات البحث عن المتورطين في الأحداث مستمرة وذلك اعتمادا على مجموعة من الصور والفيديوهات التي تم التقاطها خلال الانفلات الأمني.