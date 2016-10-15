مغربيات خرجوا على سعوديين ف الامارات و هذا ما وقع

أخبارنا المغربية : متابعة

أفادت صحيفة صدى السعودية، أن محكمة الدرجة الأولى في دولة الإمارات، قضت بالسجن على 3 سعوديين، بعدما تم إلقاء القبض عليهم في شقة فندقية في دبي، برفقة مغربيات وبحوزتهم مخدرات.

وأضاف ذات المصدر، أن المحكمة أدانت اثنين من السعودين بالسجن لمدة 4 سنوات، في حين حُكم على الثالث بالسجن 3 أشهر، لتناوله مواد تؤثر على العقل كما حُكم عليهم بالترحيل من الإمارات، عقب قضاء فترة عقوبتهم.

و جرى مداهمة شقتهم من قبل شرطة مكافحة المخدرات، و ضبط كمية من مخدر الحشيش بلغت كميتها 41.5 غرام و سيدات من الجنسية المغربية.