سابقة : عشر سنوات حبسا نافذة لمجرم سرق 5 دراهم ولاذ بالفرار
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
في واحدة من القضايا التي استأثرت باهتمام الكثير من المهتمين بالشأن القضائي بالمغرب ، علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر إعلامية بطنجة ، أن غرفة الجنايات الدرجة الأولى بالمدينة ،أصدرت أخيرا ، حكما أثار جدلا واسعا ، بعد إدانتها لعشريني ،متهم بالسرقة الموصوفة واعتراض سبيل المارة بعشر سنوات سجنا نافذة .
و كان الجاني وفق ذات المصادر قد اعترض سبيل طفل صغير بحي مسنانة ،واعتدى عليه بالضرب ،وسرق منه مبلغ 5 دراهم ، قبل أن يلوذ بالفرار بواسطة دراجته النارية من صنف " تريبورتور " ، تقدم بعدها والد الضحية بشكاية لدى مصالح الأمن بطنجة ، التي تمكنت من إيقاف الجاني ، واعتراف الأخير بالمنسوب إليه .
اعترافات الجاني بما قام به من تعنيف للطفل الضحية و سرقة ما بحوزته " 5 دراهم " ، دفعت النيابة العامة إلى المطالبة بتشديد العقوبة الحبسية في حقه ،وهو ما تمت الاستجابة له ،حيث حكم عليه بـ 10 سنوات سجنا نافذة.
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