اعتقال سعوديين رفقة مغربيات و بحوزتهم مخدرات

أخبارنا المغربية

قضت محكمة إماراتيةبالسجن على 3 سعوديين، بعدما تم إلقاء القبض عليهم في شقة فندقية في دبي، برفقة مغربيات وبحوزتهم مخدرات.

و ذكرت صحيفة صدى السعودية أن المحكمة أدانت اثنين من السعودين بالسجن لمدة 4 سنوات، في حين حُكم على الثالث بالسجن 3 أشهر، لتناوله مواد تؤثر على العقل كما حكم عليهم بالترحيل من الإمارات، عقب قضاء فترة عقوبتهم.

و تعود التفاصيل الى مداهمة شقتهم من قبل شرطة مكافحة المخدرات، و ضبط كمية من مخدر الحشيش بلغت كميتها 41.5 غرام و سيدات من الجنسية المغربية.