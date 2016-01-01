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اعتقال سعوديين رفقة مغربيات و بحوزتهم مخدرات

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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اعتقال سعوديين رفقة مغربيات و بحوزتهم مخدرات

أخبارنا المغربية 

قضت محكمة إماراتيةبالسجن على 3 سعوديين، بعدما تم إلقاء القبض عليهم في شقة فندقية في دبي، برفقة مغربيات وبحوزتهم مخدرات.

و ذكرت صحيفة صدى السعودية  أن المحكمة أدانت اثنين من السعودين بالسجن لمدة 4 سنوات، في حين حُكم على الثالث بالسجن 3 أشهر، لتناوله مواد تؤثر على العقل كما حكم عليهم بالترحيل من الإمارات، عقب قضاء فترة عقوبتهم.

و تعود التفاصيل الى مداهمة شقتهم من قبل شرطة مكافحة المخدرات، و ضبط كمية من مخدر الحشيش بلغت كميتها 41.5 غرام و سيدات من الجنسية المغربية.

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