اعتقال سعوديين رفقة مغربيات و بحوزتهم مخدرات
أخبارنا المغربية
قضت محكمة إماراتيةبالسجن على 3 سعوديين، بعدما تم إلقاء القبض عليهم في شقة فندقية في دبي، برفقة مغربيات وبحوزتهم مخدرات.
و ذكرت صحيفة صدى السعودية أن المحكمة أدانت اثنين من السعودين بالسجن لمدة 4 سنوات، في حين حُكم على الثالث بالسجن 3 أشهر، لتناوله مواد تؤثر على العقل كما حكم عليهم بالترحيل من الإمارات، عقب قضاء فترة عقوبتهم.
و تعود التفاصيل الى مداهمة شقتهم من قبل شرطة مكافحة المخدرات، و ضبط كمية من مخدر الحشيش بلغت كميتها 41.5 غرام و سيدات من الجنسية المغربية.
شاشة أخبارنا
13 وزيرا في حكومة بنكيران مطالبون بتقديم استقالاتهم
أخبارنا المغربية : بعد الجلسة الافتتاحية للولاية التشريعية العاشرة، التي ترأسها الملك محمد السادس، أمس الجمعة، يكون 395 نائبا برلمانيا قد اكتسبوا صفتهم البرلمانية بشكل رسمي ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟