مريض نفسي يضع حدا لحياته بمستشفى الأمراض العقلية بطنجة

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لفظ أحد نزلاء مستشفى "الرازي" للأمراض النفسية بطنجة، أنفاسه الأخيرة، بعدما علق جسده داخل غرفته لأسباب مجهولة.

و أشارت مصادر محلية أن الضهية يبلغ 68 سنة تم العثور عليه من طرف موظفين بالمستشفى مشنوقا داخل غرفته، وذلك بعد أيام قليلة من دخوله للمؤسسة الصحية قصد تلقي العلاجات اللازمة من الاضطرابات النفسية التي كان يعاني منها.

و يعد هذا الحادث هو الثالث من نوعه خلال السنة الجارية و بنفس المستشفى، حيث يربط العديد من المراقبين تكرار حوادث الانتحار بسوء المعاملة التي يلاقيها نزلاء هذه المؤسسة الاستشفائية، من طرف بعض الموظفين.