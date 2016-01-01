مريض نفسي يضع حدا لحياته بمستشفى الأمراض العقلية بطنجة
أخبارنا المغربية
لفظ أحد نزلاء مستشفى "الرازي" للأمراض النفسية بطنجة، أنفاسه الأخيرة، بعدما علق جسده داخل غرفته لأسباب مجهولة.
و أشارت مصادر محلية أن الضهية يبلغ 68 سنة تم العثور عليه من طرف موظفين بالمستشفى مشنوقا داخل غرفته، وذلك بعد أيام قليلة من دخوله للمؤسسة الصحية قصد تلقي العلاجات اللازمة من الاضطرابات النفسية التي كان يعاني منها.
و يعد هذا الحادث هو الثالث من نوعه خلال السنة الجارية و بنفس المستشفى، حيث يربط العديد من المراقبين تكرار حوادث الانتحار بسوء المعاملة التي يلاقيها نزلاء هذه المؤسسة الاستشفائية، من طرف بعض الموظفين.
شاشة أخبارنا
البرلمانية وفاء البقالي تتفاعل بسرعة مع مضامين الخطاب الملكي الأخير ، و هذا ما قامت به
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لوم أمس الجمعة 14 أكتوبر 2016 بمناسبة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟