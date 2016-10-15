مؤلم .. وفاة تلميذ كان يلعب داخل ساحة مؤسسة تعليمية و صدمة كبيرة في صفوف الأطر التربوية وزملائه
أخبارنا المغربية - جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن تلميذا يسمى إلياس .أ يتابع دراسته في السنة الثالثة اعدادي ، كان يلعب أمس الجمعة ، رفقة زملائه بساحة ثانوية أطلس الاعدادية بزاوية الشيخ اقليم بني ملال ، فسقط بشكل مفاجئ على الأرض ، وبينما كان أصدقاءه يخالون بأنه يتظاهر بالاغماء ، فإذا بهم يتفاجئون بكون الضحية يحتضر ، ليلفظ أنفاسه الأخيرة ويسلم روحه لخالقها ، مخلفا صدمة كبيرة في صفوف التلاميذ والأطر التربوية.
ووفق المصدر ل"أخبارنا" ، فالدرك الملكي بزاوية الشيخ فتح بحثا معمقا في وفاة التلميذ ،حيث أكد زملاءه وبعض الأطر التربوية أنه سقط لوحده ، فيما خضعت جثته للتشريح الطبي.
هذا وجرى دفن الضحية ظهر اليوم بمسقط رأسه ضواحي زاية الشيخ .
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اللهم اغفر له وارحمه
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