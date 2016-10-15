الرئيسية | حوادث وقضايا | مؤلم .. وفاة تلميذ كان يلعب داخل ساحة مؤسسة تعليمية و صدمة كبيرة في صفوف الأطر التربوية وزملائه

مؤلم .. وفاة تلميذ كان يلعب داخل ساحة مؤسسة تعليمية و صدمة كبيرة في صفوف الأطر التربوية وزملائه

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مؤلم .. وفاة تلميذ كان يلعب داخل ساحة مؤسسة تعليمية و صدمة كبيرة في صفوف الأطر التربوية وزملائه مؤلم .. وفاة تلميذ كان يلعب داخل ساحة مؤسسة تعليمية و صدمة كبيرة في صفوف الأطر التربوية وزملائه

أخبارنا المغربية - جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن تلميذا يسمى إلياس .أ يتابع دراسته في السنة الثالثة اعدادي ، كان يلعب أمس الجمعة ، رفقة زملائه بساحة ثانوية أطلس الاعدادية بزاوية الشيخ اقليم بني ملال ، فسقط بشكل مفاجئ على الأرض ، وبينما كان أصدقاءه يخالون بأنه يتظاهر بالاغماء ، فإذا بهم يتفاجئون بكون الضحية يحتضر ، ليلفظ أنفاسه الأخيرة ويسلم روحه لخالقها ، مخلفا صدمة كبيرة في صفوف التلاميذ والأطر التربوية.

ووفق المصدر ل"أخبارنا" ، فالدرك الملكي بزاوية الشيخ فتح بحثا معمقا في وفاة التلميذ ،حيث أكد زملاءه وبعض الأطر التربوية أنه سقط لوحده ، فيما خضعت جثته للتشريح الطبي.

هذا وجرى دفن الضحية ظهر اليوم بمسقط رأسه ضواحي زاية الشيخ .

مجموع المشاهدات: 1519 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | saadoune
رحمه الله
ان لله وان اليه راجعون

اللهم اغفر له وارحمه
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2016/10/15 - 09:53
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات