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اعتقال شخص رمى بطاقته الوطنية على الملك و التحقيقات معه تكشف عن مفاجأة !

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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اعتقال شخص رمى بطاقته الوطنية على الملك و التحقيقات معه تكشف عن مفاجأة ! اعتقال شخص رمى بطاقته الوطنية على الملك و التحقيقات معه تكشف عن مفاجأة !

أخبارنا المغربية :

ألقت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة الحي الحسني، أول أمس الجمعة ، القبض على شخص رمى على الملك بطاقته الوطنية أثناء خروجه في جولة بأحد شوارع الحي الحسني.

و قالت  يومية "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر، أن التحقيق مع المعتقل كشف أنه استفاد في مرات سابقة من رخصتين للنقل، واحدة له وأخرى لأمه، وكان يطمح إلى الحصول على المزيد، غير أن العناصر الأمنية تدخلت واعتقلته مباشرة بعد رميه البطاقة داخل سيارة الملك.

 
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