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صفحات الفضائح تعود من جديد لتحبس أنفاس مراهقات الدارالبيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية 17 دقيقة مضت
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صفحات الفضائح تعود من جديد لتحبس أنفاس مراهقات الدارالبيضاء

أخبارنا المغربية 

تفاجأت بعض الفتيات القاطنات بالدارالبيضاء بنشر صورهن، خاصة الحميمية منها، على صفحات الفايسبوك.

و خلقت هذه الصفحات حالة من الرعب في نفوس صاحبات الصور و ذويهم، خاصة و أن الواقفين وراء هذه الصفحات يكون غرضهم دائما إما الابتزاز أو الانتقام.

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