صفحات الفضائح تعود من جديد لتحبس أنفاس مراهقات الدارالبيضاء

أخبارنا المغربية

تفاجأت بعض الفتيات القاطنات بالدارالبيضاء بنشر صورهن، خاصة الحميمية منها، على صفحات الفايسبوك.

و خلقت هذه الصفحات حالة من الرعب في نفوس صاحبات الصور و ذويهم، خاصة و أن الواقفين وراء هذه الصفحات يكون غرضهم دائما إما الابتزاز أو الانتقام.