جثة خمسيني بمكان خلاء تستنفر أمن خريبكة

نورالدين ثلاج من خريبكة

تم العثور، ظهر اليوم الأحد 16 أكتوبر، على جثة رجل في عقده الخامس وسط "جنان" بالقرب من إحدى محطات الاستراحة عند مدخل مدينة خريبكة.

و وفق مصادر الجريدة، فإن الهالك كان قد اختفى عن الأنظار ما يزيد عن أسبوعين، مادفع أسرته إلى الإبلاغ عن اختفائه المصالح الأمنية والسلطات المحلية.

وقد حضرت السلطة المحلية ورجال الأمن والشرطة العلمية والتقنية ورجال المطافئ، حيث تم إجراء عملية مسح لمكان تواجد الجثة وأخذ عينات من أشياء عثر عليها بالمكان، في حين تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة لإخضاعها للتشريح بناء على أوامر النيابة العامة.