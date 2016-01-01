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اعتقال مروج مخدرات مصنف "خطر" وحجز كمية كبيرة من الحشيش والكيف

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
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اعتقال مروج مخدرات مصنف "خطر" وحجز كمية كبيرة من الحشيش والكيف

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن الدرك الملكي بفرياطة و باشراف قائد المركز ، تمكنوا اليوم الأحد من القاء القبض على مروج مخدرات مصنف "خطر" بمنطقة ايت اعلي التابعة لقصبة تادلة .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالدرك الملكي وضع كمينا محكما أوقع بالمروج ، وحجزوا بحوزته على كيلوغرام ونصف من الحشيش و150 كلغ من الكيف و50 كلغ من طابا .

هذا وتم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه امام العدالة لتقول كلمتها في حقه.

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