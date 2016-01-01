بالفيديو:"رومبو" يعربد من فوق منزل أسرته ويقذف السيارات بالحجارة ويقطع الطريق في وجه المواطنين

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

يتم تداول عبر الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي ،مقطع فيديو لحادث وقع منذ 3 أسابيع ، يعود لشاب يعربد على المواطنين من فوق منزل اسرته باحد احياء بني ملال .

ويظهر الشاب وهو يقذف السيارات بالحجارة ، ويقطع الطريق في وجه المارة ،وخلق بذلك رعبا حقيقيا بين المواطنين .