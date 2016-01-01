الرئيسية | حوادث وقضايا | خروقات تعاضدية التعليم تعصف بأمينة مالها

خروقات تعاضدية التعليم تعصف بأمينة مالها

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
خروقات تعاضدية التعليم تعصف بأمينة مالها

أخبارنا المغربية 

قرر ميلود معصيد، الكاتب العام للتعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية، إعفاء أمينة المال من كمنصبها ووقف توقعيها من الوثائق المحاسبية وتجريدها من أختامها الإسمية، مع تغيير أقفال المكتب الذي تشغله بصفتها أمينة للمال منذ  سنوات.

و كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار، أن قرار معصيد  اتخذ بصفة فردية ودون اتباع المساطر التي ينص عليها القانون الأساسي في مثل هاته الحالا.

 كما اعتُبِر قرار الكاتب العام لتعاضدية التعليم ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، استباقا لإعلان نتائج التحقيقات التي باشرتهها الفرقة الوطنية لشرة القضائية قبل سنة ونيف.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات