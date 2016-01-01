خروقات تعاضدية التعليم تعصف بأمينة مالها

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قرر ميلود معصيد، الكاتب العام للتعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية، إعفاء أمينة المال من كمنصبها ووقف توقعيها من الوثائق المحاسبية وتجريدها من أختامها الإسمية، مع تغيير أقفال المكتب الذي تشغله بصفتها أمينة للمال منذ سنوات.

و كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار، أن قرار معصيد اتخذ بصفة فردية ودون اتباع المساطر التي ينص عليها القانون الأساسي في مثل هاته الحالا.

كما اعتُبِر قرار الكاتب العام لتعاضدية التعليم ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، استباقا لإعلان نتائج التحقيقات التي باشرتهها الفرقة الوطنية لشرة القضائية قبل سنة ونيف.