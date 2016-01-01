بالفيديو .. انقلاب شاحنة "حليب سنترال" بين طنجة وتطوان و مواطنون يسرقون حمولتها من الحليب
أخبارنا المغربية ـ تطوان
شهدت الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين مدينتي طنجة و تطوان ، و بالضبط على مستوى منطقة عين الحصن ، مساء اليوم الاحد ، حادث انقلاب شاحنة تابعة لشركة الحليب المركزي بعد انزلاقها في أحد المنحدرات ، حيث تعرض السائق و مساعده وفق مصادر محلية الى جروح خطيرة.
و يبقى المثير في هذه الحادثة المؤسفة، هو سلوك بعض المواطنين الذين بدل التضامن مع سائق الشاحنة و مساعده في محنتهما و تقديم يد العون لهما ، عبر جمع صناديق علب الحليب المتناثرة على جنبات الطريق ، قاموا وفق ذات المصادر، بسرقة هذه المنتوجات و ايداعها داخل سياراتهم و غادروا المكان مسرعين كاللصوص ، بما في ذلك بعض ساكنة المنطقة .
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