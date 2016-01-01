الرئيسية | حوادث وقضايا | فاجعة ..انقلاب شاحنة بواد على متنها نكافات وشبان ووفاة سيدة والبحث عن رفيقتها واستنفار في صفوف الوقاية والدرك

فاجعة ..انقلاب شاحنة بواد على متنها نكافات وشبان ووفاة سيدة والبحث عن رفيقتها واستنفار في صفوف الوقاية والدرك

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
فاجعة ..انقلاب شاحنة بواد على متنها نكافات وشبان ووفاة سيدة والبحث عن رفيقتها واستنفار في صفوف الوقاية والدرك

أخبارنا المغربية -جمال مايس

علمت "أخبارنا" من مصدرها أن فاجعة وقعت قبل قليل بعد عشاء اليوم الاحد بطريق بين سوق السبت ودار الشمس قرب ضيعة السبيتي اقليم الفقيه بن صالح ، عندما انقلبت شاحنة كان تقل "نكافات" وشبان ، فسقطت في قناة مائية بجانب الطريق ، وادى ذلك الى وقوع اصابات خطيرة ، حيث تم انتشال جثة سيدة أربعينية  توفيت غرقا ،ولا يزال البحث جاريا عن  سيدة أخرى ، فيما تم انقاذ أزيد من 9 أشخاص ونقلهم الى مستشفى القرب بسوق السبت ، بينهم حالتين خطيرتين احداها لطفل عمره 12 سنة اصيب بكسر في كتفه ،نقلوا الى مستشفى بني ملال.

هذا واستنفر الحادث رجال الدرك الملكي والاسعاف والسلطات المحلية ، ولا يزال البحث جار عن سيدة مفقودة في مياه الواد.

مجموع المشاهدات: 20000 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات