فاجعة ..انقلاب شاحنة بواد على متنها نكافات وشبان ووفاة سيدة والبحث عن رفيقتها واستنفار في صفوف الوقاية والدرك

أخبارنا المغربية -جمال مايس

علمت "أخبارنا" من مصدرها أن فاجعة وقعت قبل قليل بعد عشاء اليوم الاحد بطريق بين سوق السبت ودار الشمس قرب ضيعة السبيتي اقليم الفقيه بن صالح ، عندما انقلبت شاحنة كان تقل "نكافات" وشبان ، فسقطت في قناة مائية بجانب الطريق ، وادى ذلك الى وقوع اصابات خطيرة ، حيث تم انتشال جثة سيدة أربعينية توفيت غرقا ،ولا يزال البحث جاريا عن سيدة أخرى ، فيما تم انقاذ أزيد من 9 أشخاص ونقلهم الى مستشفى القرب بسوق السبت ، بينهم حالتين خطيرتين احداها لطفل عمره 12 سنة اصيب بكسر في كتفه ،نقلوا الى مستشفى بني ملال.



هذا واستنفر الحادث رجال الدرك الملكي والاسعاف والسلطات المحلية ، ولا يزال البحث جار عن سيدة مفقودة في مياه الواد.