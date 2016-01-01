الإعتداء على سائحة هولندية بشفرة حلاقة بفاس يتحول الى عمل ارهابي
أخبارنا المغربية :
حول الإعلام الهولندي الاعتداء الذي تعرضت له شابة هولندية بفاس ، مساء الثلاثاء الماضي، بشفرة حلاقة على يد شخص مهووس جنسيا إلى عمل إرهابي.
و نقلت يومية " أخبار اليوم " تصريحا عبر الهاتف للسائحة الهولندية، قالت فيه أن ما جعلها تعتبر ما وقع بالعمل الارهابي ، هو عجزها هي نفسها عن تقديم تفسير للاعتداء عليها مادامت تجهل سببه.
و أوضحت الهولندية كرونين إيليك، أنها طلبت من الشرطة المغربية بفاس نسخة من محضر التحقيق ، لكنهم رفضوا ذلك، كما أنهم لم يخبروها بمحتوى تصريحات المتهم لتعرف الأسباب التي جعلته يهاجمها.
شاشة أخبارنا
أكنوش يقصف العائلة البرلمانية : درية عندها 21 عام داخلة للبرلمان مع باباها وأمها بحال ايلى داخلين لحديقة الحيوان
أخبارنا المغربية - مروان بنصالح تعليقا على تواجد آل لمحرشي المثير للجدل في مجلسي النواب والمستشارين ممثلا بالأب والام والبنت ، خرج عبد اللطيف أكنوش الباحث ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟