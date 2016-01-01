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الإعتداء على سائحة هولندية بشفرة حلاقة بفاس يتحول الى عمل ارهابي

بواسطة أخبارنا المغربية 30 دقيقة مضت
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الإعتداء على سائحة هولندية بشفرة حلاقة بفاس يتحول الى عمل ارهابي الإعتداء على سائحة هولندية بشفرة حلاقة بفاس يتحول الى عمل ارهابي

أخبارنا المغربية :

حول الإعلام الهولندي الاعتداء الذي تعرضت له شابة هولندية بفاس ، مساء الثلاثاء الماضي، بشفرة حلاقة على يد شخص مهووس جنسيا إلى عمل إرهابي.

و نقلت يومية " أخبار اليوم " تصريحا عبر الهاتف للسائحة الهولندية، قالت فيه أن ما جعلها تعتبر ما وقع بالعمل الارهابي ، هو عجزها هي نفسها عن تقديم تفسير للاعتداء عليها مادامت تجهل سببه.

و أوضحت الهولندية كرونين إيليك، أنها طلبت من الشرطة المغربية بفاس نسخة من محضر التحقيق ، لكنهم رفضوا ذلك، كما أنهم لم يخبروها بمحتوى تصريحات المتهم لتعرف الأسباب التي جعلته يهاجمها.

 

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