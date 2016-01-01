كمين يطيح بأخطر المجرمين داخل حمام شعبي

أخبارنا المغربية - آيت ملول

تمكنت مصالح الأمن بايت ملول بقيادة الضابط عبد القادر كوميلا ، ليلة الاحد 17 اكتوبر حوالي الساعة العاشرة و الربع ، من القاء القبض على واحد من بين أخطر المجرمين في المدينة ، و هومن أصحاب السوابق العدلية ، المسجل في حقه العديد من الشكاوى من سرقة و نصب وإصدار شيكات بدون رصيد .

هذا ، و قد أفادت مصادرنا أن عناصر الأمن التابعة لمفوضية ايت ملول و فور علمها بتواجد المعني بالأمر داخل حمام الشعب القريب من طريق تزنيت، نصبت له كمينا ، حيث تمكن الضابط عبد القادر كوميلا من إلقاء القبض عليه و تم اقتياده نحو مخفر الشرطة لتعميق البحث معه وتقديمه للعدالة.