الرئيسية | حوادث وقضايا | كمين يطيح بأخطر المجرمين داخل حمام شعبي

كمين يطيح بأخطر المجرمين داخل حمام شعبي

بواسطة أخبارنا المغربية 5 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
كمين يطيح بأخطر المجرمين داخل حمام شعبي كمين يطيح بأخطر المجرمين داخل حمام شعبي

أخبارنا المغربية - آيت ملول 

تمكنت مصالح الأمن بايت ملول بقيادة الضابط عبد القادر كوميلا ، ليلة الاحد 17 اكتوبر حوالي الساعة العاشرة و الربع  ، من القاء القبض على واحد من بين أخطر المجرمين في المدينة  ، و هومن أصحاب السوابق العدلية  ، المسجل في حقه العديد من الشكاوى من سرقة و نصب وإصدار شيكات بدون رصيد .

هذا  ، و قد أفادت مصادرنا أن عناصر الأمن التابعة لمفوضية ايت ملول و فور علمها بتواجد المعني بالأمر داخل حمام الشعب القريب من طريق تزنيت،  نصبت له كمينا ،  حيث تمكن الضابط عبد القادر كوميلا من إلقاء القبض عليه و تم اقتياده نحو مخفر الشرطة لتعميق البحث معه وتقديمه للعدالة.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات