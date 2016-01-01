ارتفاع فاجعة انقلاب شاحنة "النكافة" إلى ثلاثة قتلى واعتقال سائق الشاحنة و"أخبارنا" تروي التفاصيل
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن شابا ثلاثينيا توفي في فاجعة أمس الأحد لترتفع حصيلة القتلى إلى ثلاثة ، بعد وفاة سيدتين "الطيابة" ومساعدة "النكافة".
ووقعت الفاجعة بعد عشاء أمس الاحد بطريق بين سوق السبت ودار الشمس اقليم الفقيه بن صالح ، عندما فقد صاحب شاحنة كانت تقل "نكافات" وشبان السيطرة على المقود ، فسقطت بهم في قناة مائية بجانب الطريق ، وادى ذلك الى وقوع اصابات خطيرة ، حيث تم انتشال جثتين لسيدتين توفيتا غرقا ، فيما تم انقاذ أزيد من 9 أشخاص ، بينهم حالة ابن "الطيابة" المتوفاة عمره 12 سنة اصيب بكسر في كتفه ،ليتم نقل جميع الجرحى الى المستشفى الجهوي بني ملال.
هذا ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة أسباب هذه الحادثة المميتة ، فيما اعتقل سائق الشاحنة ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية .
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