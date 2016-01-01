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مايخافوش الله .. أم تتخلى عن رضيعتها بالمدار السياحي والأمن يستنفر عناصره للبحث عنها

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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مايخافوش الله .. أم تتخلى عن رضيعتها بالمدار السياحي والأمن يستنفر عناصره للبحث عنها

أخبارنا المغربية - جمال مايس  

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن مواطنون  عثروا اليوم الاثنين على  رضيعة تخلت عنها والدتها بالمدار السياحي عين اسردون ببني ملال .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فعناصر الأمن حلوا بعين المكان ، وعاينوا الرضيعة ذات 3 أيام وهي حية ترزق ، بعد ذلك تم نقلها الى المستشفى الجهوي ببني ملال .

هذا وباشرت عناصر الأمن ابحاثها من أجل تحديد هوية الأم الجانية.

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