مايخافوش الله .. أم تتخلى عن رضيعتها بالمدار السياحي والأمن يستنفر عناصره للبحث عنها

أخبارنا المغربية - جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن مواطنون عثروا اليوم الاثنين على رضيعة تخلت عنها والدتها بالمدار السياحي عين اسردون ببني ملال .



ووفق المصدر ل"أخبارنا" فعناصر الأمن حلوا بعين المكان ، وعاينوا الرضيعة ذات 3 أيام وهي حية ترزق ، بعد ذلك تم نقلها الى المستشفى الجهوي ببني ملال .



هذا وباشرت عناصر الأمن ابحاثها من أجل تحديد هوية الأم الجانية.