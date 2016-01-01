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خطير .. المغرب مهدد بسجائر مهربة تعرضت لإشعاعات مسرطنة

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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خطير .. المغرب مهدد بسجائر مهربة تعرضت لإشعاعات مسرطنة خطير .. المغرب مهدد بسجائر مهربة تعرضت لإشعاعات مسرطنة

أخبارنا المغربية :

حذر أطباء مختصون من سجائر مهربة تزرع في أراض معرضة للإشعاعات المسرطنة، وانتشرت بكثرة في الجزائر. 

ودعا ناشطون إلى تشديد إجراءات المراقبة على الحدود مع الجزائر لمنع تهريب هذه السجائر، علما أن نسبة تهريب السجائر على الصعيد الوطني تفوق 7 في المئة حسب أرقام رسمية. 

وكشف أطباء أن هذه السجائر تزرع موادها في أراض معرضة للإشعاعات المسرطنة، كما أنها تحتوي على مكونات خطيرة تدمر شرايين الجسم في فترة قصيرة وتروج بأغلفة جذابة وبأثمنة أرخص بكثير من السجائر محلية الصنع أو التي تدخل بطريقة قانونية عبر الجمارك، وفق ما أوردته يومية "المساء" في عدد اليوم.

 

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