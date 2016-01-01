صحيفة اسبانية : المغرب يعتزم اقتناء غواصة روسية ستقلب موازين القوى في البحر المتوسط لصالحه

كشفت صحيفة “الكونفيدونسيال ديجيتال” الإسبانية، عن وصول المغرب إلى مرحلة جد متقدمة مع روسيا بشأن مفاوضات اقتناء غواصة من طراز “آمور 1650″ روسية الصنع، و التي سيتم تسليمها للمغرب في عام 2021.

و أضافت الصحيفة ذاتها أن صفقة المملكة المغربية، أثارت ذعر بالبحرية الاسبانية نظرا لاعتزام المغرب مراقبة معبر جبل طارق بهذه الغواصة، مشيرا أن ذلك سيقلب موازين القوى لصالح المغرب، و سيفرض على إسبانيا وجودا مغربيا قويا في مراقبة معبر جبل طارق.

و حسب ما صرح به مصدر في القيادة العليا لقوات البحرية الإسبانية للصحيفة، أن المغرب يريد فور اقتناء هذه الغواصة، في تطوير محركها لكي تبقى الغواصة في أعماق مياه البحر الأبيض المتوسط لمدة 30 يوما دون أن تعود لليابسة، مشيرة إلى أن هذا المحرك سيقوي فرص غواصة “أمور1650″ في عدم التقاطها من طرف أجهزة الردار، و السفن العسكرية الأخرى المتواجدة في البحر الأبيض المتوسط.

و أشارت الصحيفة ذاتها أن المغرب يدخل أيضا، في مفاوضات لاقتناء غواصة حاملة للصواريخ من طراز “كاليبر” و التي يمكنها قصف أهداف على بعد 2000 كيلومتر.