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واش هادو بشار .. سيارة إسعاف ترفض نقل طفلة للمستشفى بعد تعرضها لحادث خطير (صورة)

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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واش هادو بشار .. سيارة إسعاف ترفض نقل طفلة للمستشفى بعد تعرضها لحادث خطير (صورة) واش هادو بشار .. سيارة إسعاف ترفض نقل طفلة للمستشفى بعد تعرضها لحادث خطير (صورة)

أخبارنا المغربية ـ تطوان

رفضت سيارة إسعاف بمارتيل ليلة أمس الاثنين، نقل طفلة إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، بعد تعرضها لجروح خطيرة اثر دهسها من طرف سيارة حينما كانت تحاول تجاوز الشارع.

و أوضحت مصادر محلية ، أن سيارة الإسعاف التابعة لبلدية مارتيل، تركت الطفلة في مكانها تتألم لأزيد من نصف ساعة.

و برر القائمون على سيارة الإسعاف رفضهم نقل الطفلة صوب المستشفى، بضرورة حضور المصالح الأمنية إلى عين المكان لاجراء المعاينة ، في مشهد غريب و محزن يثبت مرة أخرى التعقيدات الادارية المستفزة بالمغرب و التي أشار اليها الملك محمد السادس في خطابه الاخير بالبرلمان.

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