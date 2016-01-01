واش هادو بشار .. سيارة إسعاف ترفض نقل طفلة للمستشفى بعد تعرضها لحادث خطير (صورة)

أخبارنا المغربية ـ تطوان

رفضت سيارة إسعاف بمارتيل ليلة أمس الاثنين، نقل طفلة إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، بعد تعرضها لجروح خطيرة اثر دهسها من طرف سيارة حينما كانت تحاول تجاوز الشارع.

و أوضحت مصادر محلية ، أن سيارة الإسعاف التابعة لبلدية مارتيل، تركت الطفلة في مكانها تتألم لأزيد من نصف ساعة.

و برر القائمون على سيارة الإسعاف رفضهم نقل الطفلة صوب المستشفى، بضرورة حضور المصالح الأمنية إلى عين المكان لاجراء المعاينة ، في مشهد غريب و محزن يثبت مرة أخرى التعقيدات الادارية المستفزة بالمغرب و التي أشار اليها الملك محمد السادس في خطابه الاخير بالبرلمان.