واش هادو بشار .. سيارة إسعاف ترفض نقل طفلة للمستشفى بعد تعرضها لحادث خطير (صورة)
أخبارنا المغربية ـ تطوان
رفضت سيارة إسعاف بمارتيل ليلة أمس الاثنين، نقل طفلة إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، بعد تعرضها لجروح خطيرة اثر دهسها من طرف سيارة حينما كانت تحاول تجاوز الشارع.
و أوضحت مصادر محلية ، أن سيارة الإسعاف التابعة لبلدية مارتيل، تركت الطفلة في مكانها تتألم لأزيد من نصف ساعة.
و برر القائمون على سيارة الإسعاف رفضهم نقل الطفلة صوب المستشفى، بضرورة حضور المصالح الأمنية إلى عين المكان لاجراء المعاينة ، في مشهد غريب و محزن يثبت مرة أخرى التعقيدات الادارية المستفزة بالمغرب و التي أشار اليها الملك محمد السادس في خطابه الاخير بالبرلمان.
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