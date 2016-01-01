إطلاق الرصاص على شابة مغربية بسبتة المحتلة
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية :
تعرضت شابة في مقتبل العمر لإطلاق رصاص على مستوى الساق، من طرف شخصين لم يتم التعرف عليهما بسبتة المحتلة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن تفاصيل الحادث.
و تمت عملية إطلاق النار في الساعات الأولى من صباح الاثنين حينما اعترض شخصان على متن دراجة نارية سبيل شابة كانت قد غادرت للتو منزل صديقة لها بنفس الحي و هي في طريقها لمنزلها الذي لا يبعد كثيرا عن منزل صديقتها، وفق ما أوردته يومية "الأحداث المغربية" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
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