شخص يهاجم شرطي ويحاول نزع مسدسه الوظيفي
أخبارنا المغربية - جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا"، أن شخصا دخل قبل قليل من زوال اليوم في ملاسنات مع احد عناصر الأمن بشارع الجيش الملكي قرب سوق بني ملال ، حيث هاجم الرجل العنصر الأمني وأسقطه أرضا ، وحاول نزع مسدسه الوظيفي دون أن يتمكن من ذلك .
وحسب المصدر ل"أخبارنا"، فالشرطي تمكن من شل حركة الرجل الذي هاجمه وتصفيده ،وحلت دورية للأمن وتم نقله إلى مخفر الشرطة ، ووضعوه تحت تدابير الحراسة النظرية .
وأكدت مصادر ل"أخبارنا" أن الموقوف من ضواحي قلعة السراغنة ، ولأول مرة يحل ببني ملال ، ويبدو في حالة غير طبيعية ، و من المرجح أن يكون من الأشخاص المرضى نفسيا في انتظار ما سيأكده التحقيق .
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