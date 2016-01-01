شخص يهاجم شرطي ويحاول نزع مسدسه الوظيفي

أخبارنا المغربية - جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا"، أن شخصا دخل قبل قليل من زوال اليوم في ملاسنات مع احد عناصر الأمن بشارع الجيش الملكي قرب سوق بني ملال ، حيث هاجم الرجل العنصر الأمني وأسقطه أرضا ، وحاول نزع مسدسه الوظيفي دون أن يتمكن من ذلك .

وحسب المصدر ل"أخبارنا"، فالشرطي تمكن من شل حركة الرجل الذي هاجمه وتصفيده ،وحلت دورية للأمن وتم نقله إلى مخفر الشرطة ، ووضعوه تحت تدابير الحراسة النظرية .

وأكدت مصادر ل"أخبارنا" أن الموقوف من ضواحي قلعة السراغنة ، ولأول مرة يحل ببني ملال ، ويبدو في حالة غير طبيعية ، و من المرجح أن يكون من الأشخاص المرضى نفسيا في انتظار ما سيأكده التحقيق .