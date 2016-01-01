بالفيديو : شوهة عالمية لـ"شيباني" تحرش جنسيا بسيدة قرب منزلها بالدريوش
أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح
فيديو مثير للجدل تناقلته صفحات فايسبوكية ، اليوم الثلاثاء ، يوضح محاولة تحرش قام بها شخص مسن بسيدة نواحي منطقة ميضار بإقليم الدريوش .
و يوثق هذا الفيديو قيام المسن الملتحي بلمس مؤخرة السيدة التي تحدثت مصادر عن كونها متزوجة و حاول تقبيلها ، حيث قامت الاخيرة بالدفاع عن نفسها و انهالت عليه بالضرب بواسطة عصا كما وجهت لها عبارات مهينة باللهجة الريفية.
و أوضحت عدد من التعليقات الواردة على صفحات فايسبوكية بأن تصوير هذا الفيديو كان مخطط له بشكل مسبق من طرف هذه السيدة بغرض توثيق لحظة التحرش بها و فضح سلوكات هذا الشخص المسن بالقرب من منزلها.
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