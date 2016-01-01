سيارة تابعة لاتصالات المغرب تصدم شرطية مرور بمراكش

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أخبارنا المغربية

تعرضت شرطية تشتغل بمدينة مراكش، للدهس عصر اليوم الثلاثاء ،من طرف سيارة تابعة لشركة للاتصالات قبل ان تسقط أرضا اثر اصابتها برضوض متفاوتة الخطورة.

وتم نقل الشرطية على وجه السرعة الى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بواسطة سيارة الاسعاف التابعة للوقاية المدنية قصد اخضاعها للفحوصات الطبية الضرورية.