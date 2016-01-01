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ضبط 20 طنا من البلاستيك بإحدى الوحدات غير المرخصة في جماعة بوسكورة

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع 13 دقيقة مضت
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ضبط 20 طنا من البلاستيك بإحدى الوحدات غير المرخصة في جماعة بوسكورة

أخبارنا المغربية 

أفادت السلطات المحلية لإقليم النواصر أن اللجنة الاقليمية التابعة لعمالة الإقليم تمكنت اليوم الثلاثاء من ضبط كمية من البلاستيك تقدر بحوالي 20 طنا بإحدى الوحدات غير المرخصة في جماعة بوسكورة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الكمية التي تم ضبطها في إطار عملية تفتيش بعض الوحدات الانتاجية بالمنطقة الصناعية "المكانسة" ، تتوزع بين أكياس بلاستيكية ممنوعة ، مصنعة ومعدة للتوزيع والتسويق، ومادة خام لصناعة الأكياس البلاستيكية.

وأشارت الى أنه تم بأمر من النيابة المختصة حجز المواد البلاستيكية وفتح تحقيق في الموضوع.

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