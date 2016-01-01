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خطير : شاب يذبح أمه بسيف كبير من الوريد إلى الوريد بضواحي الحسيمة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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خطير : شاب يذبح أمه بسيف كبير من الوريد إلى الوريد بضواحي الحسيمة

أخبارنا المغربية 

شهدت جماعة أجدير بضواحي الحسيمة مساء هذا اليوم،، جريمة بشعة راحت ضحيتها سيدة ستينية و لم يكن الجاني سوى ابنها الذي لاذ بالفرار بعد ذلك.

و قال مصادر محلية أن الشاب أقدم على ذبح أمه من الوريد إلى الوريد قبل أن يلوذ إلى الفرار نحو وجهة مجهولة، ليتم نقل الجثة إلى المستشفى قصد إخضاعها للتشريح.

و تواصل عناصر الدرك الملكي تحريات مكثفة لتوقيف الجاني الفار.

و تبقى الأسباب التي أدت إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة مجهولة، و لنا عودة لاحقة بتفاصىل أكثر حول الحادث.

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