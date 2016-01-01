أمن البيضاء يعتقل طالبا للاشتباه في تورطه في قضية الطالبة التي سقطت من سطح عمارة
أخبارنا المغربية
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، بتنسيق مع الفرقة الجنائية الولائية، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف طالب جامعي للاشتباه في تورطه في التسبب عمدا في سقوط فتاة من الطابق الرابع لإحدى العمارات، مما تسبب في وفاتها أثناء نقلها إلى المستشفى.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بمنطقة عين السبع الحي المحمدي قد عاينت صباح يوم الأحد المنصرم جثة فتاة، تبلغ من العمر 20 سنة، بعدما سقطت من سطح عمارة تتكون من أربعة طوابق، قبل أن توضح الأبحاث والتحريات المنجزة أن شخصا كان برفقتها يبلغ من العمر 20 سنة، هو من قام بدفعها من الأعلى بشكل متعمد، مما تسبب في إزهاق روحها.
وأضاف البلاغ أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف شخص آخر، يشتبه في كونه كان متواجدا برفقة المعنيين بالأمر ساعة الحادث.
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