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السيبة هادي..مجهولون يقذفون مدرسة بالحجارة والقنينات والاباء والاساتذة يحتجون ويستنجدون بالأمن

بواسطة أخبارنا المغربية 40 دقيقة مضت
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السيبة هادي..مجهولون يقذفون مدرسة بالحجارة والقنينات والاباء والاساتذة يحتجون ويستنجدون بالأمن

أخبارنا المغربية - جمال مايس

نظم قبل قليل مجموعة من أمهات واباء تلاميذ مدرسة حي الحربولية ببني ملال ، وقفة احتجاجية  أمام المؤسسة يطالبون فيها بتوفير الأمن في حيهم وفي محيط المدرسة ، وذلك من اجل حماية أطفالهم من طيش بعض المراهقين والمدمنين الذين يقذفون المؤسسة بالحجارة وقنينات زجاجية كما وقع صباح اليوم.

وطالب أباء وأمهات التلاميذ بضرورة تكثيف الدوريات الأمنية بالحي ، وتعيين حارس أمن خاص كباقي المؤسسات ، خصوصا وأن الأساتذة باتوا يشتكون من الهجمات المتكررة والشبه يومية  بالحجارة وقنينات الخمر ، يرمي بها مراهقون مخمورون داخل المدرسة ، وهو ما قد يصيب التلاميذ أو الأطر التربوية بالأذى، ويقع ما لا يحمد عقباه .

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