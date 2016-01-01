السيبة هادي..مجهولون يقذفون مدرسة بالحجارة والقنينات والاباء والاساتذة يحتجون ويستنجدون بالأمن

أخبارنا المغربية - جمال مايس

نظم قبل قليل مجموعة من أمهات واباء تلاميذ مدرسة حي الحربولية ببني ملال ، وقفة احتجاجية أمام المؤسسة يطالبون فيها بتوفير الأمن في حيهم وفي محيط المدرسة ، وذلك من اجل حماية أطفالهم من طيش بعض المراهقين والمدمنين الذين يقذفون المؤسسة بالحجارة وقنينات زجاجية كما وقع صباح اليوم.

وطالب أباء وأمهات التلاميذ بضرورة تكثيف الدوريات الأمنية بالحي ، وتعيين حارس أمن خاص كباقي المؤسسات ، خصوصا وأن الأساتذة باتوا يشتكون من الهجمات المتكررة والشبه يومية بالحجارة وقنينات الخمر ، يرمي بها مراهقون مخمورون داخل المدرسة ، وهو ما قد يصيب التلاميذ أو الأطر التربوية بالأذى، ويقع ما لا يحمد عقباه .