السيبة هادي..مجهولون يقذفون مدرسة بالحجارة والقنينات والاباء والاساتذة يحتجون ويستنجدون بالأمن
أخبارنا المغربية - جمال مايس
نظم قبل قليل مجموعة من أمهات واباء تلاميذ مدرسة حي الحربولية ببني ملال ، وقفة احتجاجية أمام المؤسسة يطالبون فيها بتوفير الأمن في حيهم وفي محيط المدرسة ، وذلك من اجل حماية أطفالهم من طيش بعض المراهقين والمدمنين الذين يقذفون المؤسسة بالحجارة وقنينات زجاجية كما وقع صباح اليوم.
وطالب أباء وأمهات التلاميذ بضرورة تكثيف الدوريات الأمنية بالحي ، وتعيين حارس أمن خاص كباقي المؤسسات ، خصوصا وأن الأساتذة باتوا يشتكون من الهجمات المتكررة والشبه يومية بالحجارة وقنينات الخمر ، يرمي بها مراهقون مخمورون داخل المدرسة ، وهو ما قد يصيب التلاميذ أو الأطر التربوية بالأذى، ويقع ما لا يحمد عقباه .
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