مرة أخرى حقيبة مشبوهة تستنفر أمن مراكش

أخبارنا المغربية

عاشت مختلف الأجهزة الأمنية بمدينة مراكش حالة من الاستنفار بسبب وجود حقيبة سوداء موضوعة بين السيارات أمام محطة لاساطاس على مستوى باب دكالة المارة.

و أثناء تفحص الأمن لمحتويات الحقيبة حلت سيدة منقبة عين المكان، حيث أكدت أن الحقيبة تخصها و أنها أهملتها سهوا، مؤكدة اعتذارها لرجال الأمن لإزعاجهم عن غير قصد.

للإشارة فإن الحقيبة كانت تحتوي فقط على ملابس السيدة، و لم تكن تحتوي على أي مواد مشبوهة.