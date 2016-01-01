بالتفاصيل : احتجاز قائد لثماني ساعات متواصلة داخل ثانوية بزايو بعد كسره ليد تلميذ و إصابة آخرين

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في تطورات خطيرة ، كشف موقع " زايو سيتي " أن ثانوية حسان بن ثابت التأهيلية بزايو تعيش حالة إحتقان خطيرة عشية أمس ، عقب اقتحام قائد الملحقة الادارية الثانية للثانوية، واعتدائه بالضرب على مجموعة من التلاميذ ، و هو ما قوبل باحتجاجات شديدة ضد وصفه المحتجون بـ " الحكرة ".

و بحسب نفس المصادر، فإن تلميذا بين المعتدى عليهم، تعرض لكسر على مستوى يديه، بعد أن عنفه القائد، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. فيما أصيب آخرو بجروح مختلفة.

إلى ذلك ، فقد طالب المحتجون بضرورة حضور وكيل الملك ، وفتح تحقيق في الموضوع ، مع الاستماع للقائد والتلاميذ المعنيين، وكذا الشهود، على خلفية ما وقع من أحداث ، لحظة دخول تلاميذ في وقفة احتجاجية داخل أسوار الثانوية للمطالبة بتوفير أستاذ مادة الرياضيات، قبل أن يتدخل القائد عقب إخباره من طرف مديرة المؤسسة، من أجل فض هذا الاحتجاج وتفريق تجمع التلاميذ، عبر ترهيبهم ، يضيف ذات المصادر ، وهو ما لم يتقبله التلاميذ، خاصة بعد الاعتداء على زملائهم، حيث صعدوا من حدة الاحتجاجات ، الأمر الذي دفع بالقائد إلى الفرار نحو مكتب مديرة المؤسسة ، فيما قام المحتجون باحتجازه بعدها داخل مكتب المديرة لمدة قاربت 8 ساعات متواصلة ، حيث لم تفلح خلالها العديد من المساعي في تخليصه من الحصار المفروض عليه، اثر تمسك التلاميذ بضرورة نقل القائد صوب مفوضية أمن زايو وإنجاز محضر في الواقعة ، غير أن الامتياز القضائي الذي يتمتع به رجال السلطة، حال دون ذلك، لينقل عقبها إلى مقر عمالة الإقليم، بعد حضور الكاتب العام لعمالة الناظور، الذي دخل في حوار مع ممثلين عن التلاميذ وبعض الفعاليات النقابية والسياسية ، حيث تم التوصل للاتفاق سالف الذكر.