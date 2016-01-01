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حجز 1749 قرص مخدر و210 غرام من مخدر الانفيتامين بطنجة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 27 دقيقة مضت
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حجز 1749 قرص مخدر و210 غرام من مخدر الانفيتامين بطنجة

 

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة حجزت اليوم الأربعاء 1749 قرص مخدر و210 غرامات من مخدر الانفيتامين كانت في حوزة شخصين تم توقيفهما.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة أن عناصر الشرطة بالولاية تمكنت أمس الثلاثاء من توقيف سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية والسكر العلني البين.

وتشير المعلومات الأولية للبحث ، حسب المصدر نفسه ، إلى أن المشتبه فيهما كانا في حالة سكر متقدمة ودخلا في خلاف داخل إحدى المؤسسات الفندقية قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت على حقائبهما زوال اليوم الأربعاء عن العثور على 1749 قرص مخدر و210 غرام من مخدر الانفيتامين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية.

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