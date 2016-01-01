سيارة من نوع "سطافيط " تدهس دراجة نارية وتقتل صاحبها وترسل صديقه بين الحياة والموت للمستعجلات (صورة)

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

علمت "أخبارنا" من مصادرها ، أن حادثة سير مميتة وقعت ليلة الاربعاء الخميس بطريق واولاد يوسف اقليم بني ملال ، حيث أدى اصطدام عنيف بين سيارة من نوع سطافيط ودراجة نارية كان على متنها شابين ، الى اصابة أحدهما بجروح خطيرة في مختلف أنحاء جسده ،فعجلت بوفاته بعين المكان ، فيما تم نقل الشاب الاخر في حالة خطيرة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال.

ووفق مصدر "أخبارنا" ، فرجال الدرك الملكي حلوا بعين المكان ، وأجروا المعاينة اللازمة وفتحوا التحقيق ، فيما تم نقل جثة الضحية الى مستودع الاموات .