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سيارة من نوع "سطافيط " تدهس دراجة نارية وتقتل صاحبها وترسل صديقه بين الحياة والموت للمستعجلات (صورة)

بواسطة أخبارنا المغربية 5 دقيقة مضت
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سيارة من نوع "سطافيط " تدهس دراجة نارية وتقتل صاحبها وترسل صديقه بين الحياة والموت للمستعجلات (صورة) سيارة من نوع "سطافيط " تدهس دراجة نارية وتقتل صاحبها وترسل صديقه بين الحياة والموت للمستعجلات (صورة)

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس 

علمت "أخبارنا" من مصادرها ، أن حادثة سير مميتة وقعت ليلة الاربعاء الخميس بطريق واولاد يوسف اقليم بني ملال ، حيث  أدى اصطدام عنيف بين سيارة من نوع سطافيط  ودراجة نارية كان على متنها شابين ، الى اصابة أحدهما بجروح خطيرة  في مختلف أنحاء جسده ،فعجلت بوفاته بعين المكان ، فيما تم نقل الشاب الاخر في حالة خطيرة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال.

ووفق مصدر "أخبارنا" ، فرجال الدرك الملكي حلوا بعين المكان ، وأجروا المعاينة اللازمة وفتحوا التحقيق ، فيما تم نقل جثة الضحية الى مستودع الاموات .

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