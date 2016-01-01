سيارة من نوع "سطافيط " تدهس دراجة نارية وتقتل صاحبها وترسل صديقه بين الحياة والموت للمستعجلات (صورة)
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس
علمت "أخبارنا" من مصادرها ، أن حادثة سير مميتة وقعت ليلة الاربعاء الخميس بطريق واولاد يوسف اقليم بني ملال ، حيث أدى اصطدام عنيف بين سيارة من نوع سطافيط ودراجة نارية كان على متنها شابين ، الى اصابة أحدهما بجروح خطيرة في مختلف أنحاء جسده ،فعجلت بوفاته بعين المكان ، فيما تم نقل الشاب الاخر في حالة خطيرة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال.
ووفق مصدر "أخبارنا" ، فرجال الدرك الملكي حلوا بعين المكان ، وأجروا المعاينة اللازمة وفتحوا التحقيق ، فيما تم نقل جثة الضحية الى مستودع الاموات .
شاشة أخبارنا
- فيسبوكيون يطلقون حملة مليونية "بغيت ندير داري بلا ربا"
- بالتفاصيل : احتجاز قائد لثماني ساعات متواصلة داخل ثانوية بزايو بعد كسره ليد تلميذ و إصابة آخرين
- هذا ما قررته الجامعة بعد الحركة الاستفزازية لجلال الداودي اتجاه أنصار الرجاء
- هكذا تصرفت فرنسية متعصبة مع ميلياردير جزائري أراد دفع غرامة عن مسلمة منقبة
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟