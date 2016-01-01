وفاة مغربي و إصابة 3 آخرين إثر سقوط سيارتهم من مرتفع بعد مطاردة هوليودية للشرطة الايطالية

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

وقائع مثيرة جدا تلك التي كشفت عنها مصالح الشرطة الإيطالية بمدينة لوكا ، عقب وفاة شاب مغربي ، و إصابة ثلاثة آخرين كانوا برفقته إصابات متفاوتة الخطورة ، حيث أكدت أنه في حدود الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء ، رفض أربعة مهاجرين مغاربة كانوا على متن سيارة من نوع " فياط 500 إكس " الامتثال لأمر التوقف من أجل مراقبة روتينية تقوم بها الشرطة بشكل دائم على الطريق الرابطة مدينة بين مدينة " لوكا " و بلدة " كاميوري "، و قاموا بالزيادة في السرعة وسلك إحدى الطرق الثانوية المعروفة بخطورتها لكثرة المنعرجات بها وعدم الإضاءة، الأمر الذي زاد من شكوك رجال الشرطة ، و دفع بهم إلى مطاردتهم ، لمعرفة سبب فرارهم بهذه الطريقة ، لكن وبعد حوالي 12 كلم من المطاردة هوت سيارة المهاجرين المغاربة نحو سفح منحدر يبلغ ارتفاعه حوالي ستة أمتار ، قبل أن تستقر في قناة مائية توجد في قعر المنحدر.

هذا و قد جرى نقل مهاجرين مغاربة الثلاثة الناجين إلى المستشفى في وضعيات صحية متفاوتة الخطورة ، فيما انطلقت الأبحاث لتحديد هوية المغاربة الأربعة والدوافع التي دفعت بهم نحو الفرار من عناصر الشرطة.