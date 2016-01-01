وفاة مغربي و إصابة 3 آخرين إثر سقوط سيارتهم من مرتفع بعد مطاردة هوليودية للشرطة الايطالية
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
وقائع مثيرة جدا تلك التي كشفت عنها مصالح الشرطة الإيطالية بمدينة لوكا ، عقب وفاة شاب مغربي ، و إصابة ثلاثة آخرين كانوا برفقته إصابات متفاوتة الخطورة ، حيث أكدت أنه في حدود الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء ، رفض أربعة مهاجرين مغاربة كانوا على متن سيارة من نوع " فياط 500 إكس " الامتثال لأمر التوقف من أجل مراقبة روتينية تقوم بها الشرطة بشكل دائم على الطريق الرابطة مدينة بين مدينة " لوكا " و بلدة " كاميوري "، و قاموا بالزيادة في السرعة وسلك إحدى الطرق الثانوية المعروفة بخطورتها لكثرة المنعرجات بها وعدم الإضاءة، الأمر الذي زاد من شكوك رجال الشرطة ، و دفع بهم إلى مطاردتهم ، لمعرفة سبب فرارهم بهذه الطريقة ، لكن وبعد حوالي 12 كلم من المطاردة هوت سيارة المهاجرين المغاربة نحو سفح منحدر يبلغ ارتفاعه حوالي ستة أمتار ، قبل أن تستقر في قناة مائية توجد في قعر المنحدر.
هذا و قد جرى نقل مهاجرين مغاربة الثلاثة الناجين إلى المستشفى في وضعيات صحية متفاوتة الخطورة ، فيما انطلقت الأبحاث لتحديد هوية المغاربة الأربعة والدوافع التي دفعت بهم نحو الفرار من عناصر الشرطة.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟