سلطات بني ملال تستعين بالقوات العمومية و تحرر محيط مدرسة و تهدم خيام تجار الخضر والفواكه

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن السلطات ببني ملال مدعومة بالقوات العمومية وجرافات قامت فجر اليوم الخميس بهدم حوالي 18 خيمة لتجار الخضر والفواكه بسويقة الغديرة الحمراء المتواجدة بجانب سور مدرسة 11 يناير .

وأكدت مصادر "أخبارنا" ان القوات العمومية رمت بالعربات والخضر والفواكه على متن الشاحنات ، واتلفت عدد كبير من الصناديق الخشبية .

هذا وحسب مصدر "أخبارنا" فالسلطات تهدف من وراء هذه العملية الى تحرير محيط المدرسة ،حيث اشتكى عدد من اباء وأولياء التلاميذ من الازعاج الذي يسببه أصوات التجار ، بحكم مجاورة المحلات للأقسام الدراسية.