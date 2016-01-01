غضبة ملكية تطيح مجددا بالجعايدي أشهر حارس خاص للملك

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

تداولت مصادر متعددة معلومات عن إلحاق عزيز الجعايدي الحارس الخاص للملك محمد السادس، بالإدارة العامة للأمن الوطني "بريفي" منذ أسبوعين.

ذات المصادر أكدت أن هذا الاجراء التأديبي في حق الجعايدي جاء بسبب غضبة ملكية طالته، لكن دون تحديد نوعية الخطأ الذي ارتكبه أشهر حراس الملك محمد السادس .

وتشهد الزيارة الملكية الى عدد من دول شرق إفريقيا تواجد فريق جديد من الحراس الخاصين .

يذكر أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ، تناقلت قبل أيام مجموعة من الصور لـعبد العزيز الجعايدي، خلال قيامه بجولة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.