بالتفاصيل : مقتل شابين و نجاة آخر في حادثة سير مروعة بغابة مدينة بنسليمان
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مؤكدة عاينت الحادث ، أن شابين في الثلاثينيات من عمرها لقيا مصرعهما صبيحة هذا اليوم ، في حادثة سير مروعة بين سيارة وشاحنة على بعد كيلومترات يسير من مدينة بنسليمان ، في الطريق الثانوية الرابطة ببين المدينة و جماعة الشراط ، فيما نقل آخر في وضعية حرجة للمستشفى الإقليمي ببنسليمان.
وبالرجوع إلى تفاصيل الحادث ، فقد أكدت ذات المصادر أن الضحايا كانوا متجهين كما العادة صوب مقر عملهم ، على متن سيارة أحدهم ، غير أن سائق هذه السيارة الذي نجى من الحادث ، تفاجئ عند منحدر خطير لفرملة مباغثة من سائق شاحنة كانت تتقدمه ، عجز اثرها عن ايجاد الحل السريع ، حيث ارتطمت السيارة بالشاحنة ، و انقلب لتوها جانب الطريق ، مخلفة بذلك مصرع شابين و إصابة آخر بجروح بليغة .
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