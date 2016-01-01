للمرة الثانية .. مستشار بتمارة يصر على خرق قانون السير و تعريض حياة المواطنين للخطر
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
في واحدة من مظاهر التحكم و الإصرار على مخالفة القانون ، وعدم احترام المساحات المخصصة للراجلين على قلتها ، وثقت عدسة الأستاذ العربي تابت رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ، فرع تمارة ، سيارة أحد المستشارين بجماعة تمارة ،المنتمي لحزب العدالة والتنمية ، وهو يركن سيارته في المساحة المخصصة للراجلين .
في هذا الإطار قال الأستاذ ثابت : " خلال الدورة السابقة للمجلس الجماعي لمدينة تمارة ، كتبت تدوينة نبهت فيها أعضاء المجلس إلى عدم احترامهم التشوير الطرقي، وعدم احترامهم الرصيف المخصص للراجلين ، والذي يشكل فضاء محصنا لهم يحميهم من مخاطر الطريق ، ويضمن لهم سلامة المرور" ، قبل أن يؤكد عقب نقاش حاد مع المعنيين بأمر أنه : " أتذكر جيدا أنه تفاعل مع تدوينتي العديد من المستشارين سواء من الأغلبية أو المعارضة ، ومنهم من اعتذر علنا. خصوصا اني كتبت اني تعففت عن التقاط صورة للوضع".
لكن و للأسف الشديد ، يختم الأستاذ ثابت : " أمس وبمناسبة انعقاد دورة المجلس الجماعي وبنفس المكان، أجد جوابا شافيا حول سياسة المجلس بشأن حماية سلامة المرور وتحرير الملك العمومي وقد ارتأيت توثيقه بالصورة واترك لكم التعليق".
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