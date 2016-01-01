تارودانت : نقل مستشار من البيجيدي إلى المستشفى بعد تعرضه لعضة من طرف زميله
أخبارنا المغربية
تحولت الدورة العادية لجماعة قروية بأكلي بتارودانت، إلى مشاحنات تراشقت فيها قنينات الماء و الكؤوس، انتهت بعضة تعرض لها مستشار جماعي من طرف زميله في حزب المصباح.
و في التفاصيل تقول مصادر محلية، أن المستشار عض زميله بعد شجار عنيف نشب خلال انعقاد الدورة العادية للجماعة، حيث اتهم مستشار رئيس الجماعة بالتسيب، بعدما قال :"راك خرجتي على هاد الجماعة"، الأمر الذي لم يتقبله باقي المستشارين ليتحول المجلس إلى ساحة حرب.
و تم نقل المستشار الضحية إلى المستشفى الإقليمي بتارودانت لتلقي العلاجات الضرورية.
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