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العثور على شاب مقتول بأيت عميرة وهاتفه النقال يفك لغز القضية

بواسطة أخبارنا المغربية 9 دقيقة مضت
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العثور على شاب مقتول بأيت عميرة وهاتفه النقال يفك لغز القضية

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

عثر مجموعة من المواطنين اليوم بأيت اعميرة التابعة لاشتوكة أيت باها على شاب في مقتبل العمر مقتولا في مكان خلاء، حيث تم لإخبار عناصر الدرك الملكي التي حلت على الفور إلى عين المكان لمباشرة التحريات.

المعينة الأولية أظهرت أن الضحية فارق الحياة جراء تعرضه لطعنة بسلاح أبيض على مستوى البطن، كما عثر بجيبه على هاتفه النقال والذي سيشكل عنصرا هاما سيساهم في فك لغز الحادثة.

فعند تفحص الهاتف المحمول، وجد رجال الدرك الملكي رقما ربط الاتصال بالقتيل قبيل وفاته، وعند الاتصال به تبين أن صاحبه صديق للضحية ويتواجد وسط المواطنين الذين حلوا لمشاهدة الجثة ليتم إلقاء القبض عليه على الفور واقتياده إلى مركز الدرك.

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