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السيبة : مقرقبون يقتحمون مؤسسة تعليمية ببرشيد من أجل اختطاف التلميذات

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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السيبة : مقرقبون يقتحمون مؤسسة تعليمية ببرشيد من أجل اختطاف التلميذات

أخبارنا المغربية 

عاش أطر و تلاميذ مؤسسة تعليمية بمنطقة حد السوالم بإقليم برشيد، ساعة من الجحيم، بعد تعرضها لهجوم من طرف جانحين مدججين بالسيوف، حيث حاولوا اختطاف تلميذات تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

و قالت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن حالة خوف شديدة انتابت التلاميذ الذين لاذ بعضهم بالفرار إلى داخل الأقسام، أو احتموا بمدرسين وعاملين بالمؤسسة، خاصة أن الجانحين، الذين كانوا في حالة غير طبيعية، هددوا تلميذات بأسلحة بيضاء من أجل اختطافهن، قبل أن يتدخل بعض المواطنين ويخلصونهن من قبضتهن.

و أشارت نفس اليومية أن جماعة الساحل أولاد احريز، بإقليم برشيد، شهدت، مؤخرا، تحول وسطاء الانتخابات ومعهم عدد من “الحياحة” إلى زوار ليل، يبثون الرعب في سكان، بهدم منازل، ومحاولة اغتصاب نساء وغارات ليلية بوابل من الحجارة، عقابا لناخبين على اختياراتهم داخل المعزل، في استحقاق 7 أكتوبر.

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