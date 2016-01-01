شكوك بوفاة ممرضة داخل منزلها يستنفر الوقاية المدنية والأمن والسلطات والمفاجأة غريبة بعد اقتحام المنزل !
أخبارنا المغربية - جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن ممرضة تغيبت عن عملها لحوالي أسبوع بمستشفى أزيلال ، ولا ترد عن الهاتف ، مما جعل السلطات المحلية والأمن الوطني والوقاية المدنية وادارة المستشفى ينتقلون قبل قليل إلى منزلها ، ورغم طرقهم للباب لم تجبهم ، فقرروا اقتحام المنزل ظنا منهم بأنها ميتة بالداخل.
لكن تضيف مصادر "أخبارنا" أنه وبعد اقتحام المنزل ودخول رجال الوقاية وجدوا الممرضة جالسة ، وفي صحة جيدة ، لتسألهم عن سبب تواجدهم داخل منزلها ، كما بدت في حالة غير طبيعية ومنهارة نفسيا .
الواقعة جعلت الكل يستغرب من تصرف الممرضة وكيف أنها لم تفتح الباب رغم علمها بتواجد جميع الأجهزة الأمنية والاسعاف والسلطات أمام منزلها، وهذا ما يفسر أنها قد تكون أصيبت بأزمة نفسية تستدعي خضوعها للعلاج .
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