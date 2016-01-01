" آخر ساعة " تخرج المغاربة للاحتجاج في مسيرة مليونية نصرة للرسول الكريم



عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية



بعد نشرها لمقاله استفز مشاعر ملايين المغاربة داخل المغرب و خارج ، دعا نشطاء بالفيسبوك إلى مسيرة ملونية من أجل الاحتجاج على الإهانة التي تعرض لها الرسول الكريم من قبل كاتب صحفي بجريدة " آخر ساعة " المحسوبة على حزب الأصالة و المعاصرة ، حيث يجري حاليا الإعداد لهذه المسيرة ، عبر الدعوة للمشاركة فيها بشكل مكثف .



وتساءل المحتجون عن موقف " الهاكا " من نشر مقال استفزازي يحرض على الفتنة و الكراهية ، و دورها في مراقبة ما ينشر عبر عدد من الجرائد المغربية ، خاصة أن خطابا من هذا القبيل ، يضرب في عمقه دستور البلاد ، الذي يعد به أمير المؤمنين هو الساهر على حماية و تفعيل دين الاسلام ،

خطاب من هذا القبيل قد يجر البلاد الى الاقتتال بين اطيافه وتناحر بين أبنائه ، بسبب بث فكر الكراهية و الانتقام ، خاصة عندما يتم المساس بمقدسات و توابث الأمة " الله و الوطن و الملك " ، و هو ما استنكره الآلاف من المغاربة عبر الفضاء الأزرق ، حيث استغربوا بشدة الصمت الغريب الذي التزمته كل الجهات المسؤولة بعد الهجوم المهين الذي تعرض له الرسول الكريم ، سواء وزارة الداخلية ، الأوقاف ، ولا حتى الحكومة المغربية ، في وقت تقام الدنيا ولا تقعد لمجرد أي حادث عرضي لا يبلغ قيمة عطفا على هذا الموضوع الذي يمس دين المغاربة و رسولهم صل الله عليه و سلم .