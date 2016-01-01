اعتقال أستاذ تعليم ابتدائي متهم باغتصاب قاصرين

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

علمت "أخبارنا" من مصادرها أن النيابة العامة بأزيلال اعتقلت اليوم السبت استاذا للتعليم الابتدائي يقطن بدمنات اقليم أزيلال ، بتهم تتعلق باغتصاب والتحرش بمجموعة من القاصرين .

وقالت المصادر ل "أخبارنا" ان المتهم قضى من العمر 37 سنة في التعليم الابتدائي وزوجته مريضة ، وكانت صدمة كبيرة بين الساكنة وهيئة التدريس ،بعدما انكشف أمره وجرى اعتقاله.